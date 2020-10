‘Ballando con le Stelle 15’, quinta puntata: Milly Carlucci ballerina per una notte con Samuel Peron e tutti i professionisti, Alessandra Mussolini sotto accusa per una frase choc, gli eliminati sono… (Di domenica 18 ottobre 2020) Una nuova puntata di Ballando con le Stelle ha avuto inizio questa sera. Come sempre, alcune personalità note si mettono in gioco per mostrare la loro capacità nel ballo, aiutati da maestri di danza. A giudicarli, come sempre, la giuria composta da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Il loro giudizio, però, avrà un peso del 40% mentre il 60% sarà decretato dal pubblico attraverso i social. Questa settimana, una prova speciale ha sorpreso le coppie: i Vip, senza l’aiuto dei loro maestri, saranno giudicati dalla sola Carolyn. È stato un momento inaspettato dato che i vari concorrenti non avevano preparato l’esibizione. Ognuno di loro doveva ascoltare una base musicale, riconoscerne lo stile e azzardare qualche passo di danza. La Smith doveva assegnare ... Leggi su isaechia (Di domenica 18 ottobre 2020) Una nuovadi Ballando con leha avuto inizio questa sera. Come sempre, alcune personalità note si mettono in gioco per mostrare la loro capacità nel ballo, aiutati da maestri di danza. A giudicarli, come sempre, la giuria composta da Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Il loro giudizio, però, avrà un peso del 40% mentre il 60% sarà decretato dal pubblico attraverso i social. Questa settimana, una prova speciale ha sorpreso le coppie: i Vip, senza l’aiuto dei loro maestri, saranno giudicati dalla sola Carolyn. È stato un momento inaspettato dato che i vari concorrenti non avevano preparato l’esibizione. Ognuno di loro doveva ascoltare una base musicale, riconoscerne lo stile e azzardare qualche passo di danza. La Smith doveva assegnare ...

Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare #MarcoDeAngelis e @Vittoriaschisan vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - IsaeChia : '#BallandoConLeStelle 15', quinta puntata: #MillyCarlucci ballerina per una notte con #SamuelPeron e tutti i profes… - Federic94876253 : @milly_carlucci @Ballando_Rai @Ale_Mussolini_ @MaykelFonts76 #Canino non da’ giudizi perché ha risentimento nei con… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Ballando con Coronavirus, Immini scaricata da 5,9 mln di persone Affaritaliani.it