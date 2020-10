Bake Off Italia, malore in onda: paura per Benedetta Parodi (Di sabato 17 ottobre 2020) Attimi di preoccupazione durante l’ultima puntata di Bake Off Italia. Una concorrente ha infatti accusato un malore durante la prova: portata via per accertamenti. Non è stata una puntata qualsiasi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 17 ottobre 2020) Attimi di preoccupazione durante l’ultima puntata diOff. Una concorrente ha infatti accusato undurante la prova: portata via per accertamenti. Non è stata una puntata qualsiasi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

_XiumedaGalaxy_ : Io il venerdì di fronte a Bake Off - Unf_Tweet : - nalicaptbucky : S08E07 Episodio 7 Bake Off Italia #bakeoffitaliadolciinforno #tvtime - infoitcultura : Maria si sente male a Bake Off Italia 2020/ Arriva l'ambulanza, si ritirerà dal programma? -