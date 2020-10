AZ Alkmaar, nove i positivi al Covid: Il club olandese incontrerà il Napoli in Europa League (Di sabato 17 ottobre 2020) A rischio Napoli-AZ Alkmaar.Juventus-Napoli, l’ombra del Covid: Elmas positivo tra gli azzurri, due contagiati anche tra i bianconeriIl match di Europa League, programmato per giovedì 22 ottobre alle 18.55, potrebbe essere in bilico dopo che il club olandese ha diramato ieri sera un comunicato in cui annuncia che 6 giocatori, di cui due delle giovanili e 3 dipendenti, sono risultati positivi al Covid-19. Di conseguenza la formazione guidata da Arne Slot si trova già in isolamento, secondo quanto stabilito dal protocollo sanitario. Nel comunicato del club si legge: "Venerdì scorso sono state rilevate nove infezioni da coronavirus, che riguardano tre dipendenti ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) A rischio-AZ.Juventus-, l’ombra del: Elmas positivo tra gli azzurri, due contagiati anche tra i bianconeriIl match di, programmato per giovedì 22 ottobre alle 18.55, potrebbe essere in bilico dopo che ilha diramato ieri sera un comunicato in cui annuncia che 6 giocatori, di cui due delle giovanili e 3 dipendenti, sono risultatial-19. Di conseguenza la formazione guidata da Arne Slot si trova già in isolamento, secondo quanto stabilito dal protocollo sanitario. Nel comunicato delsi legge: "Venerdì scorso sono state rilevateinfezioni da coronavirus, che riguardano tre dipendenti ...

SkySport : Covid, nove positivi nell'AZ Alkmaar, prossimo avversario del Napoli in Europa League - TuttoMercatoWeb : Covid, nove casi all'AZ Alkmaar. E giovedì gli olandesi affronteranno il Napoli - MarekNapoli : RT @napolimagazine: EREDIVISIE - Nove contagiati per l'AZ Alkmaar, ma domani gioca: confermata la partita di campionato - Mediagol : #AZAlkmaar, nove i positivi al Covid: Il club olandese incontrerà il #Napoli in #EuropaLeague - Mediagol : AZ Alkmaar, nove i positivi al Covid: Il club olandese incontrerà il #Napoli in #EuropaLeague -