Avete notato che nello studio di Uomini e Donne sono sparite le mascherine trasparenti? Ecco perchè (Di sabato 17 ottobre 2020) La nuova edizione di Uomini e Donne è entrata ormai nel vivo. Anche questa edizione come tutte le altre sta ottenendo il consueto successo tra il pubblico di telespettatori che ormai segue il dating show della De Filippi in maniera sistematica ed assidua. Moltissime le novità introdotte in questa stagione, alcune fortemente volute dalla redazione per stravolgere il programma ed evitare di incorrere nella monotonia, altra imposte invece dall’emergenza per la pandemia da COVID-19 che ha colpito l’intero pianeta e che ha avuto ripercussioni su tutti i settori, spettacolo compreso. Foto: screenshot via wittytv.it/Uomini e Donne Tra le novità imposte proprio dall’emergenza sanitaria vi è stato senz’altro l’uso delle mascherine. Le ... Leggi su virali.video (Di sabato 17 ottobre 2020) La nuova edizione diè entrata ormai nel vivo. Anche questa edizione come tutte le altre sta ottenendo il consueto successo tra il pubblico di telespettatori che ormai segue il dating show della De Filippi in maniera sistematica ed assidua. Moltissime le novità introdotte in questa stagione, alcune fortemente volute dalla redazione per stravolgere il programma ed evitare di incorrere nella monotonia, altra imposte invece dall’emergenza per la pandemia da COVID-19 che ha colpito l’intero pianeta e che ha avuto ripercussioni su tutti i settori, spettacolo compreso. Foto: screenshot via wittytv.it/Tra le novità imposte proprio dall’emergenza sanitaria vi è stato senz’altro l’uso delle. Le ...

matteosalvinimi : Purtroppo, come previsto, riparte la macchina della MANGIATOIA a cui da ministro avevo messo i bastoni tra le ruote… - Laura6976 : RT @ilPhirlosofo: Lui è Jonathan Ha 188 anni È l’animale più vecchio del mondo E se non l’avete notato è molto più gnocco di noi https://t.… - FormeMetan : RT @ilPhirlosofo: Lui è Jonathan Ha 188 anni È l’animale più vecchio del mondo E se non l’avete notato è molto più gnocco di noi https://t.… - Valerio13731621 : RT @ilPhirlosofo: Lui è Jonathan Ha 188 anni È l’animale più vecchio del mondo E se non l’avete notato è molto più gnocco di noi https://t.… - cadutadalcuore : RT @ilPhirlosofo: Lui è Jonathan Ha 188 anni È l’animale più vecchio del mondo E se non l’avete notato è molto più gnocco di noi https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Avete notato Facebook testa un nuovo menu per filtrare i post pubblicati nell’app per Android TuttoAndroid.net Siena, ladri in fuga a piedi dopo un rocambolesco inseguimento in auto

Inseguiti, i malviventi abbandonano l'auto, con il motore acceso, e gli arnesi da scasso. Su segnalazione di un agentre libero dal servizio che aveva notato un'autovettura sospetta, i poliziotti si ...

Meghan Markle nella bufera: accusata di aver copiato un discorso

Nuovi guai per Meghan Markle che è finita nella bufera con l’accusa di aver copiato un discorso. Non c’è pace per la moglie di Harry che, anche negli Stati Uniti, non sta avendo vita facile. Dopo aver ...

Inseguiti, i malviventi abbandonano l'auto, con il motore acceso, e gli arnesi da scasso. Su segnalazione di un agentre libero dal servizio che aveva notato un'autovettura sospetta, i poliziotti si ...Nuovi guai per Meghan Markle che è finita nella bufera con l’accusa di aver copiato un discorso. Non c’è pace per la moglie di Harry che, anche negli Stati Uniti, non sta avendo vita facile. Dopo aver ...