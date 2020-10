Avellino, Braglia e il Covid: “Non mi sta bene il clima di terrore. Stadi chiusi? Ho la mia idea”. E sul Palermo… (Di sabato 17 ottobre 2020) "Abbiamo fatto la squadra senza guardare le figurine dei calciatori, scegliendo quelli veri".Parola di Piero Braglia. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell'Avellino, intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport': dalle finte liti con il direttore sportivo Salvatore Di Somma, alla questione relativa all'emergenza Coronavirus. Ma non solo..."In ritiro avevo appena nove giocatori? Con Di Somma abbiamo individuato quelli che volevamo. Chi ha voluto aspettare occasioni migliori ci ha fatto perdere tempo e poi è rimasto a piedi. Quelli che sono venuti rappresentato il meglio. Sono innanzitutto ragazzi perbene, tengo molto a questo, e alcuni davvero forti. D'Angelo lo volevo anni fa a Cosenza, Silvestri, De Francesco e Aloi me li ha suggeriti Di Somma che sa bene cosa voglio avendo lavorato ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) "Abbiamo fatto la squadra senza guardare le figurine dei calciatori, scegliendo quelli veri".Parola di Piero. Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico dell', intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport': dalle finte liti con il direttore sportivo Salvatore Di Somma, alla questione relativa all'emergenza Coronavirus. Ma non solo..."In ritiro avevo appena nove giocatori? Con Di Somma abbiamo individuato quelli che volevamo. Chi ha voluto aspettare occasioni migliori ci ha fatto perdere tempo e poi è rimasto a piedi. Quelli che sono venuti rappresentato il meglio. Sono innanzitutto ragazzi per, tengo molto a questo, e alcuni davvero forti. D'Angelo lo volevo anni fa a Cosenza, Silvestri, De Francesco e Aloi me li ha suggeriti Di Somma che sacosa voglio avendo lavorato ...

