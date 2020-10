Aumento di contagi nel Casertano: l’ospedale Melorio diventa Covid Center (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondo Covid Center nel Casertano: l’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere ospiterà 52 posti letto. L’Aumento di contagi da Covid 19 tra Caserta e provincia (ieri ben 224 nuovi positivi) porta alla costituzione di un nuovo Covid Center per quel territorio. Dopo l’ospedale di Maddaloni, anche il Melorio di Santa Maria Capua Vetere sarà … Leggi su 2anews (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondonel: l’ospedaledi Santa Maria Capua Vetere ospiterà 52 posti letto. L’dida19 tra Caserta e provincia (ieri ben 224 nuovi positivi) porta alla costituzione di un nuovoper quel territorio. Dopo l’ospedale di Maddaloni, anche ildi Santa Maria Capua Vetere sarà …

