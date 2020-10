ATP Sardegna 2020: Marco Cecchinato domina Danilo Petrovic e conquista la finale! (Di sabato 17 ottobre 2020) Marco Cecchinato torna a disputare una finale ATP dopo 20 mesi, e sarà la quarta della sua carriera dopo le tre già vinte. Il siciliano sconfigge il serbo Danilo Petrovic con un nettissimo 6-1 6-0 in 59 minuti, e giocherà l’ultimo atto domani con l’altro serbo Laslo Djere, che ha sconfitto Lorenzo Musetti per 2-6 6-2 4-1 e ritiro dell’azzurro per un problema al gomito destro. Quello che entra in campo è un Cecchinato molto deciso, a differenza di Petrovic che non riesce subito a trovare la giusta misura con le palle corte, arma che non gli torna del tutto buona considerate le doti a rete del siciliano quando le raggiunge. Nel secondo game il serbo riesce ad annullare quattro palle break, di cui due consecutive, con un grande aiuto dal ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020)torna a disputare una finale ATP dopo 20 mesi, e sarà la quarta della sua carriera dopo le tre già vinte. Il siciliano sconfigge il serbocon un nettissimo 6-1 6-0 in 59 minuti, e giocherà l’ultimo atto domani con l’altro serbo Laslo Djere, che ha sconfitto Lorenzo Musetti per 2-6 6-2 4-1 e ritiro dell’azzurro per un problema al gomito destro. Quello che entra in campo è unmolto deciso, a differenza diche non riesce subito a trovare la giusta misura con le palle corte, arma che non gli torna del tutto buona considerate le doti a rete del siciliano quando le raggiunge. Nel secondo game il serbo riesce ad annullare quattro palle break, di cui due consecutive, con un grande aiuto dal ...

