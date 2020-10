Atlantia vende il 49% di Telepass al private equity svizzero Partners group per 1 miliardo. Entro lunedì l’offerta di Cdp per Autostrade (Di sabato 17 ottobre 2020) Mentre attende l’offerta di Cdp per Autostrade, la holding Atlantia ha firmato il contratto per vendere il 49% di Telepass al private equity basato in Svizzera Partners group per 1,056 miliardi di euro. Atlantia, di cui la famiglia Benetton ha il 30%, manterrà il controllo della società. Il perfezionamento dell’operazione “è subordinato alle normali autorizzazioni e condizioni previste per questo tipo di operazioni ed è atteso nella prima metà del 2021″. Le due società puntano al “consolidamento del mercato dell’Electronic Tolling Collection (ETC) sia attraverso la crescita organica sia acquisitiva”, oltre che a rafforzare le soluzioni di pagamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Mentre attende l’offerta di Cdp per, la holdingha firmato il contratto perre il 49% dialbasato in Svizzeraper 1,056 miliardi di euro., di cui la famiglia Benetton ha il 30%, manterrà il controllo della società. Il perfezionamento dell’operazione “è subordinato alle normali autorizzazioni e condizioni previste per questo tipo di operazioni ed è atteso nella prima metà del 2021″. Le due società puntano al “consolidamento del mercato dell’Electronic Tolling Collection (ETC) sia attraverso la crescita organica sia acquisitiva”, oltre che a rafforzare le soluzioni di pagamento ...

Accordo da un miliardo per accelerare lo sviluppo verso una piattaforma europea rivolta sia al mercato consumer sia al b2b. Il controllo rimane alla società dei Benetton.

Atlantia: cede 49% Telepass a Partners Group

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Atlantia ha firmato oggi il contratto per vendere il 49% di Telepass al private equity Partners Group per 1,056 miliardi di euro. Lo si legge in una nota, che spiega che "a ...

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - Atlantia ha firmato oggi il contratto per vendere il 49% di Telepass al private equity Partners Group per 1,056 miliardi di euro. Lo si legge in una nota, che spiega che "a