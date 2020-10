Atalanta, Romero: “Qui per un motivo, la Champions League il mio sogno. Juventus? Devo dire una cosa” (Di sabato 17 ottobre 2020) L'arrivo di Cristian Romero ha rinforzato il reparto difensivo dell'Atalanta.Napoli, Bakayoko: “Qui grazie a Gattuso. Atalanta? Sono pronto a scendere in campo”Il difensore centrale argentino di proprietà della Juventus è approdato ai nerazzurri nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, dopo aver terminato il suo prestito al Genoa. Il classe '98 è intervenuto sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'offerta dei nerazzurri, i quali gli permetteranno anche di esordire in Champions League: "Mi sono informato coi miei compagni del Genoa i quali mi hanno assicurato che a Bergamo sarei potuto crescere molto. Giocare la Champions' è un sogno che ho fin da ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 ottobre 2020) L'arrivo di Cristianha rinforzato il reparto difensivo dell'.Napoli, Bakayoko: “Qui grazie a Gattuso.? Sono pronto a scendere in campo”Il difensore centrale argentino di proprietà dellaè approdato ai nerazzurri nel corso dell'ultima sessione di calciomercato, dopo aver terminato il suo prestito al Genoa. Il classe '98 è intervenuto sulle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare l'offerta dei nerazzurri, i quali gli permetteranno anche di esorin: "Mi sono informato coi miei compagni del Genoa i quali mi hanno assicurato che a Bergamo sarei potuto crescere molto. Giocare la' è unche ho fin da ...

Mediagol : #Atalanta, #Romero: “Qui per un motivo, la Champions League il mio sogno. Juventus? Devo dire una cosa” - Mediagol : #Atalanta, Romero: 'Qui per un motivo, la Champions League il mio sogno. Juventus? Devo dire una cosa'… - sportli26181512 : Romero: 'So che all'Atalanta posso crescere. E poi alla Juve non avevo spazio...': Romero: 'So che all'Atalanta pos… - Fantacalcio : Atalanta, senti Romero: 'Scelto Bergamo per la Champions' League' - sscalcionapoli1 : Atalanta, Romero: “Napoli avversario tosto, ma possiamo divertirci! Non pensiamo allo scudetto, giochiamo partita d… -