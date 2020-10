Atalanta, Gasperini: «Prestazione campanello d’allarme per martedì. Bene Ilicic» (Di sabato 17 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo la sconfitta pesante contro il Napoli: le sue parole post gara Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con il Napoli. «C’è poco da spiegare: il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello e noi di basso livello. Dobbiamo pensare a quello che non siamo riusciti a fare e questo è un campanello d’allarme anche verso martedì. Abbiamo avuto problemi sotto tutti gli aspetti, il Napoli è stato superiore. Abbiamo preso gol evitabili, oggi è stata una giornata così. Io non ho mai detto che possiamo vincere lo Scudetto, con quella media dello scorso anno siamo arrivati terzi. Ho visto Bene ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato dopo la sconfitta pesante contro il Napoli: le sue parole post gara Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara con il Napoli. «C’è poco da spiegare: il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello e noi di basso livello. Dobbiamo pensare a quello che non siamo riusciti a fare e questo è und’allarme anche verso martedì. Abbiamo avuto problemi sotto tutti gli aspetti, il Napoli è stato superiore. Abbiamo preso gol evitabili, oggi è stata una giornata così. Io non ho mai detto che possiamo vincere lo Scudetto, con quella media dello scorso anno siamo arrivati terzi. Ho visto...

