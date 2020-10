Atalanta, Gasperini deluso: “Subiti gol evitabili, impariamo da questo k.o.” (Di sabato 17 ottobre 2020) L'Atalanta viene spazzata via dal Napoli nella prima gara del quarto turno di campionato. Un k.o. clamoroso e inatteso per le proporzioni. Il 4-1 costringe i nerazzurri a riflettere.LE PAROLE DI GasperiniIl tecnico Gian Piero Gasperini analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, contrariamente a noi. Il divario è stato importante. Dobbiamo riflettere sulla nostra prestazione. Troveremo una squadra di grande intensità in Champions. Oggi troppo sotto tono in ogni aspetto, tecnico e tattico. Abbiamo preso gol evitabili. questo ha compromesso la possibilità di giocare la gara. Oggi è stata una giornata no, dobbiamo imparare da questi aspetti. Abbiamo avuto più di un problema in mezzo al campo". ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) L'viene spazzata via dal Napoli nella prima gara del quarto turno di campionato. Un k.o. clamoroso e inatteso per le proporzioni. Il 4-1 costringe i nerazzurri a riflettere.LE PAROLE DIIl tecnico Gian Pieroanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Il Napoli ha fatto un primo tempo di alto livello, contrariamente a noi. Il divario è stato importante. Dobbiamo riflettere sulla nostra prestazione. Troveremo una squadra di grande intensità in Champions. Oggi troppo sotto tono in ogni aspetto, tecnico e tattico. Abbiamo preso golha compromesso la possibilità di giocare la gara. Oggi è stata una giornata no, dobbiamo imparare da questi aspetti. Abbiamo avuto più di un problema in mezzo al campo". ...

