Assegno unico figli (dalla gravidanza ai 21 anni): a quanto ammonta e chi ne ha diritto (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ipotesi di gennaio 2021 per l’Assegno unico universale per i figli a carico è già saltata. Per la misura sarà necessario aspettare ancora diversi mesi. Assegno anche ai figli maggiorenni a carico fino a 21 anni di età Leggi su corriere (Di sabato 17 ottobre 2020) L’ipotesi di gennaio 2021 per l’universale per ia carico è già saltata. Per la misura sarà necessario aspettare ancora diversi mesi.anche aimaggiorenni a carico fino a 21di età

Agenzia_Ansa : Manovra, intesa sull'assegno unico - elenabonetti : Dopo l'approvazione unanime alla Camera, oggi l'assegno unico e universale per tutti i figli viene incardinato al S… - Mov5Stelle : L'assegno unico familiare è una priorità assoluta per il MoVimento 5 Stelle. Nel 2021 daremo un assegno mensile a 1… - arquer12 : RT @laperlaneranera: Perchè non usare le ore di giorno per legiferare, invece di rilasciare interviste che lasciano il tempo che trovano?… - Massimi47715989 : Manovra: intesa sull'assegno unico, stasera previsto il Cdm - Politica - ANSA -