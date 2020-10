Anzio Estorce soldi | carta di credito e automobile alla giovane compagna | arrestato 44enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 ottobre 2020) Aveva fissato un appuntamento con l’exin via Cipriani, a Lavinio Lido di Enea, località del comune di, per farsi consegnare 450 euro. Era l’ennesimo incontro organizzato con lo stesso intento:rledietro minacce di morte. Questa volta la donna, che da mesi consegnava al suo ex compagno ingenti somme di denaro, arrivando al punto di lasciargli la sua auto e la suadi, ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri della Stazione Lavinio Lido di Enea. La denuncia della vittima La vittima – una donna italiana di 30 anni – si è rivolta ai militari descrivendo un vero e proprio stato di asservimento prodotto nei suoi confronti dal suo ex, undi Cisterna di Latina con numerosi precedenti alle ...