Anticipazioni Una Vita | Bellita spiega perché ha finto la sua morte mistero risolto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 17 ottobre 2020)Una: tempo fa avevamo dato l’anticipazione cheDe Campo stava per morire … Ma è stato veramente così? Clamorosi spoiler ci dicono di no! La cantante ha solola sua! Nel video di cui ci accingiamo a parlare,perché.Unaaiuta Susana a riprendersi, dopo che questa ha visto che è viva! Il filmato inizia conche offre una tisana a Susana (accanto alla quale è seduta Rosina), dicendole che la farà riprendere. “Tu sei viva …”, le dice la sarta del quartiere con un fil di vice; “Viva e vegeta”, risponde la cantante. Non si sono viste per molto tempo. Anche ...