Anticipazioni Daydreamer | sabato 17 ottobre 2020 | Can esce di prigione

L'avvocato di Can comunica al fotografo che uscirà di. Aylin, infatti, sembra aver convinto Enzo Fabbri a ritirare la denuncia. In realtà, i due sono complici. Enzo è riuscito a stipulare un accordo con Sanem, assicurandole di ritirare la denuncia sporta nei confronti di Can e di cedere le azioni aziendali, in cambio del suo profumo. L'uomo decide, quindi, di dare le sue quote ad Aylin che diventa una socia dell'azienda. Aylin bacia a tradimento Emra. Leyla vede il bacio tra i due e crede che i due possano nuovamente fare coppia. A quel punto, Leyla è stanca della situazione e chiama Osman per uscire con lui. La forte discussione ...