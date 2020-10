Anche da Articolo 1 parole di apprezzamento per Maglione: “Inizia un nuovo percorso per la Città” (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Le parole di Pasquale Maglione, segnano finalmente, l’inizio di un percorso, utile e necessario, per la nostra Città”. Così Lorenzo Cicatiello, dirigente di Articolo 1- Democratici e Progressisti, commenta l’intervista rilasciata ad Anteprima24 (leggi qui) dal deputato sannita del Movimento Cinque Stelle. “Provare a mettere insieme, – prosegue Cicatiello – in una esperienza larga, democratica, progressista, le forze di Governo, è il tentativo quotidiano al quale dobbiamo lavorare guardando alle amministrative del 2021, guardando alle esperienza nazionale che vede impegnati PD-5S-Articolo Uno, in questa fase di enorme difficoltà del nostro Paese”.“Allargando da subito questo lavoro alle forze ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Ledi Pasquale, segnano finalmente, l’inizio di un, utile e necessario, per la nostra Città”. Così Lorenzo Cicatiello, dirigente di1- Democratici e Progressisti, commenta l’intervista rilasciata ad Anteprima24 (leggi qui) dal deputato sannita del Movimento Cinque Stelle. “Provare a mettere insieme, – prosegue Cicatiello – in una esperienza larga, democratica, progressista, le forze di Governo, è il tentativo quotidiano al quale dobbiamo lavorare guardando alle amministrative del 2021, guardando alle esperienza nazionale che vede impegnati PD-5S-Uno, in questa fase di enorme difficoltà del nostro Paese”.“Allargando da subito questo lavoro alle forze ...

marattin : Cosa dobbiamo fare per evitare che anche stavolta, come negli ultimi decenni, la riforma fiscale sia solo “chiacchi… - petergomezblog : Tracciamento, ora anche il modello tedesco è in affanno: l’obiettivo di avere un team ogni 20mila abitanti non è an… - mante : Facebook e Twitter stanno impedendo ai propri utenti di linkare ( o di vedere) un articolo del New York Post (un fo… - mariamacina : RT @ilriformista: La solidarietà Ue ha anche il volto dei suoi funzionari L'articolo di Alessandro Butticé @Buttial59 - tempostretto : Un nuovo articolo: (Non solo Cristo Re. Ieri sera fuochi illegali anche a Bordonaro VIDEO) è stato pubblicato su: T… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Articolo Ospedale di Cassino, chiusura di Pneumologia da lunedi'. Dopo Di Mambro e la Cisl anche Articolo Uno contrario L'Inchiesta Quotidiano OnLine Tempus Fugit. Viaggio Nella Grande Bellezza

L'esposizione fotografica di Contemporary Art Space è dedicata al fenomeno 'urbex': l'esplorazione di luoghi abbandonati ci ricorda che “Tempus Fugit”, il tempo fugge. Un titolo che non è un grigio me ...

Voghera, il bar sanzionato non chiude: ora scatta la denuncia

I carabinieri avevano imposto al gestore della Cappelleria cinque giorni di stop. Lui replica: «Non siamo degli untori, lavoriamo e rispettiamo le regole» ...

L'esposizione fotografica di Contemporary Art Space è dedicata al fenomeno 'urbex': l'esplorazione di luoghi abbandonati ci ricorda che “Tempus Fugit”, il tempo fugge. Un titolo che non è un grigio me ...I carabinieri avevano imposto al gestore della Cappelleria cinque giorni di stop. Lui replica: «Non siamo degli untori, lavoriamo e rispettiamo le regole» ...