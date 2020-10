Analisi DxOMark del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | com’è l’audio?

Leggi su optimagazine

(Di sabato 17 ottobre 2020) Il205G è sicuramente tra i migliori smartphone Android in circolazione, sotto diversi punti di vista.ne ha analizzato in ultimo il comparto audio, che però non ha brillato come magari ci si aspettava facesse. Il punteggio raggiunto dal205G è pari a 68, a distanza di 8 punti dalla vetta occupata dallo Xiaomi Mi 10 Pro (76 punti). Al secondo posto troviamo l’ASUS ROG Phone 3, a pari punti con il Huawei Mate 20 X. Al quarto e quinti posto ci sono OPPO Find X2 Pro e iPhone XS Max a quota 74 punti. Subito dopo iPhone 11 e iPhone 11 Pro Max a 71 punti, seguito da iPhone SE (2020) a 70. A 69 punti troviamo il...