Altri post d’odio contro Jole Santelli, Forza Italia valuta interrogazione parlamentare (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Non solo il post dell’attivista M5s e insegnante di Genova, Paola Castellaro. A esultare, incredibilmente, dopo la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, ci sarebbero altri utenti di Facebook “probabilmente vicino al Movimento”. Lo dice all’Agenzia Dire, Mauro D’Attis, deputato pugliese di Forza Italia, spiegando di aver ricevuto degli screenshot di commenti “da profili anche in Puglia fatti ieri sera. Uno di loro Roberto La Sorsa sappiamo che è un’attivista 5 stelle. Stiamo verificando gli altri profili”. Insomma, non si tratterebbe di un caso isolato quello di Genova. “Anche in Puglia abbiamo avuto segnalazioni- continua D’Attis. Le abbiamo raccolte se per caso poi ci sarà’ un’azione legale affidata agli avvocati ed eventualmente alle parti interessate. Noi come politici potremmo valutare un’interrogazione in Parlamento. Il problema è che non ho letto ancora una presa ufficiale dei 5 stelle. Credo che sia il segno dei tempi, probabilmente la coda di Movimenti che sono nati e cresciuti sulla base del sentimento d’odio e di invidia”. Leggi su dire (Di sabato 17 ottobre 2020) ROMA – Non solo il post dell’attivista M5s e insegnante di Genova, Paola Castellaro. A esultare, incredibilmente, dopo la morte di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, ci sarebbero altri utenti di Facebook “probabilmente vicino al Movimento”. Lo dice all’Agenzia Dire, Mauro D’Attis, deputato pugliese di Forza Italia, spiegando di aver ricevuto degli screenshot di commenti “da profili anche in Puglia fatti ieri sera. Uno di loro Roberto La Sorsa sappiamo che è un’attivista 5 stelle. Stiamo verificando gli altri profili”. Insomma, non si tratterebbe di un caso isolato quello di Genova. “Anche in Puglia abbiamo avuto segnalazioni- continua D’Attis. Le abbiamo raccolte se per caso poi ci sarà’ un’azione legale affidata agli avvocati ed eventualmente alle parti interessate. Noi come politici potremmo valutare un’interrogazione in Parlamento. Il problema è che non ho letto ancora una presa ufficiale dei 5 stelle. Credo che sia il segno dei tempi, probabilmente la coda di Movimenti che sono nati e cresciuti sulla base del sentimento d’odio e di invidia”.

GiusPecoraro : RT @LauraValenza1: Comunque dovreste indossare la #mascherina solamente per fare un 'dispetto morale' a personaggi come Sgarbi o Barillari.… - soteros1 : RT @CriticaScient: Esiste qualcosa superiore al POTUS che può zittire la Casa Bianca e il NY Post. Se cade questa amministrazione poco temp… - fmonaldi65 : RT @LauraValenza1: Comunque dovreste indossare la #mascherina solamente per fare un 'dispetto morale' a personaggi come Sgarbi o Barillari.… - frabarraco : RT @LauraValenza1: Comunque dovreste indossare la #mascherina solamente per fare un 'dispetto morale' a personaggi come Sgarbi o Barillari.… - LauraValenza1 : Comunque dovreste indossare la #mascherina solamente per fare un 'dispetto morale' a personaggi come Sgarbi o Baril… -

Ultime Notizie dalla rete : Altri post Altri post d'odio contro Jole Santelli, Forza Italia valuta interrogazione parlamentare - DIRE.it Dire Dragus positivo al Coronavirus, Crotone in isolamento

La società comunica altresì che tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai tamponi. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie ...

"In terapia intensiva pronti altri 14 letti"

Giornate di grandi manovre per evitare che i nuovi ingressi di malati contagiati dal virus possano ripercuotersi sull’organizzazione del Sant’Orsola, del Maggiore e degli altri ospedali del territorio ...

La società comunica altresì che tutti gli altri membri del gruppo squadra sono risultati negativi ai tamponi. In ossequio alla normativa e al protocollo, e d’accordo con le autorità sanitarie ...Giornate di grandi manovre per evitare che i nuovi ingressi di malati contagiati dal virus possano ripercuotersi sull’organizzazione del Sant’Orsola, del Maggiore e degli altri ospedali del territorio ...