Alta acqua a Venezia: la marea tocca i 105 cm, Piazza San Marco si allaga (Di sabato 17 ottobre 2020) Per il terzo giorno consecutivo Venezia fa i conti con l’acqua Alta: stavolta non sono entrate in funzione le paratoie del Mose e la marea ha toccato i 105 centimetri, allagando Piazza San Marco. Ancor piu’ Alta la quota raggiunta dall’acqua al Lido, con 110 centimetri, e a Malamocco, che ha segnato una massima di 112.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 17 ottobre 2020) Per il terzo giorno consecutivofa i conti con l’: stavolta non sono entrate in funzione le paratoie del Mose e lahato i 105 centimetri,ndoSan. Ancor piu’la quota raggiunta dall’al Lido, con 110 centimetri, e a Malamocco, che ha segnato una massima di 112.L'articolo MeteoWeb.

