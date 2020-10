Allarme Cgia: “Rischiamo di bruciare 160 miliardi di Pil” (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – Mentre il governo giallofucsia lavora a nuove restrizioni anti-contagio, con coprifuoco e chiusure di negozi ritenuti non essenziali, il conto dello stato di emergenza imposto e prorogato dal premier Giuseppe Conte si fa sempre più salato. Il lockdown dei mesi scorsi ha messo in ginocchio la nostra economia, impoverito le famiglie, fatto fallire imprese. Ebbene, a causa degli effetti negativi dell’emergenza coronavirus rischiamo di bruciare 160 miliardi di Pil. E’ l’Allarme lanciato dalla Cgia di Mestre, secondo la quale nella migliore delle ipotesi il Pil italiano di quest’anno dovrebbe scendere, rispetto al 2019, del 10% circa. “E’ come se il Veneto fosse stato in lockdown per un anno” Gli analisti della Cgia per rendere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 17 ottobre 2020) Roma, 17 ott – Mentre il governo giallofucsia lavora a nuove restrizioni anti-contagio, con coprifuoco e chiusure di negozi ritenuti non essenziali, il conto dello stato di emergenza imposto e prorogato dal premier Giuseppe Conte si fa sempre più salato. Il lockdown dei mesi scorsi ha messo in ginocchio la nostra economia, impoverito le famiglie, fatto fallire imprese. Ebbene, a causa degli effetti negativi dell’emergenza coronavirus rischiamo di160di Pil. E’ l’lanciato dalladi Mestre, secondo la quale nella migliore delle ipotesi il Pil italiano di quest’anno dovrebbe scendere, rispetto al 2019, del 10% circa. “E’ come se il Veneto fosse stato in lockdown per un anno” Gli analisti dellaper rendere ...

