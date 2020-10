Alfa Romeo - Raikkonen e Giovinazzi con la Giulia Quadrifoglio al Ring VIDEO (Di sabato 17 ottobre 2020) Lo scorso weekend è andato in scena il suggestivo Gran Premio dellEifel, che ha visto Lewis Hamilton eguagliare il record di Michael Schumacher di 91 vittorie. Kimi Raikkonen (12 al traguardo) e Antonio Giovinazzi (10), piloti dellAlfa Romeo Racing Orlen, hanno approfittato delloccasione per qualche giro in pista a bordo di unAlfa Romeo Giulia Quadrifoglio color Verde Montreal, come testimoniato dallesilarante VIDEO pubblicato sugli account ufficiali della Formula 1. Il tracciato utilizzato per le riprese non è stato quello della gara, ma il più lungo e impegnativo Nordschleife. Giri da ridere. Si parte subito con il finlandese al volante, al quale litaliano deve sottoporre 23 domande mentre il compagno è ... Leggi su quattroruote (Di sabato 17 ottobre 2020) Lo scorso weekend è andato in scena il suggestivo Gran Premio dellEifel, che ha visto Lewis Hamilton eguagliare il record di Michael Schumacher di 91 vittorie. Kimi(12 al traguardo) e Antonio(10), piloti dellRacing Orlen, hanno approfittato delloccasione per qualche giro in pista a bordo di uncolor Verde Montreal, come testimoniato dallesilarantepubblicato sugli account ufficiali della Formula 1. Il tracciato utilizzato per le riprese non è stato quello della gara, ma il più lungo e impegnativo Nordschleife. Giri da ridere. Si parte subito con il finlandese al volante, al quale litaliano deve sottoporre 23 domande mentre il compagno è ...

victorludgero : ferrari ultrapassando uma alfa romeo - officialenzari : Rare Alfa Romeo TZ3 Stradale Zagato To Go Under The Hammer - angiuoniluigi : RT @repubblica: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: suo il premio “Suv dell'anno” - ThePowerDigger5 : Concorso d’ eleganza, Villa d’ Este #Italy, #Alfa Romeo tipo 33 stradale - repubblica : Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: suo il premio “Suv dell'anno” -