Alex Infascelli | Totti ed io come nel film Ghost

Leggi su iltempo

(Di sabato 17 ottobre 2020) E' il giorno del suo. Ma lui non c'è. Troppo recente il dolore per la scomparsa del padre. Alla Festa del cinema di Roma è il giorno del documentario di"Mi chiamo Francesco", presentatoevento speciale. Un ritratto, anzi un autoritratto di un campione raccontato da lui stesso con immagini storiche e altre private, riprese amatoriali, girate per lo più dal fratello Riccardo, che raccontano la vita del calciatore italiano più importante della storia. FrancescoDemi Moore e Patrick Swayze in "". Per spiegare la sintonia «e l'impollinazione reciproca» che ha dato vita a 'Mi chiamo Francesco Tottì il ...