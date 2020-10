Addio al Tg 5, l’amato volto pronto per una nuova avventura al GF: è Cesara Bonamici? (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella casa del GF Vip entrerà un volto molto noto del Tg 5, in molti sperano si tratti di Cesara Bonamici, ma ecco cosa ha detto la giornalista. La puntata di venerdì 17 ottobre 2020 del Grande Fratello Vip è stata ricca di incredibili sorprese che hanno lasciato a bocca aperta il pubblico a casa: la prima è stata la chiamata di Paolo Bonolis che ha corretto una gaffe di Alfonso Signorini. È stata poi la volta della nomination che vedono a rischio eliminazioni diversi pezzi da novanta di questa edizione: Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Matilde Brandi e Andrea Zelletta. La Brandi dopo aver perso l’eliminazione di venerdì è stata la prima nominata della serata. Alfonso Signorini ha poi parlato di nuovi ingressi che entreranno nella ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) Nella casa del GF Vip entrerà unmolto noto del Tg 5, in molti sperano si tratti di, ma ecco cosa ha detto la giornalista. La puntata di venerdì 17 ottobre 2020 del Grande Fratello Vip è stata ricca di incredibili sorprese che hanno lasciato a bocca aperta il pubblico a casa: la prima è stata la chiamata di Paolo Bonolis che ha corretto una gaffe di Alfonso Signorini. È stata poi la volta della nomination che vedono a rischio eliminazioni diversi pezzi da novanta di questa edizione: Maria Teresa Ruta, Guenda Goria, Matilde Brandi e Andrea Zelletta. La Brandi dopo aver perso l’eliminazione di venerdì è stata la prima nominata della serata. Alfonso Signorini ha poi parlato di nuovi ingressi che entreranno nella ...

TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Oggi (sabato) l'addio allo scrittore e giornalista morto mercoledì alla Marona. - LaStampa : Oggi (sabato) l'addio allo scrittore e giornalista morto mercoledì alla Marona. - flaviaamabile : RT @luisamosello: Il Capitano @Totti e l'addio all'amato papà Enzo @OfficialASRoma #FrancescoTotti @LaStampa - luisamosello : Il Capitano @Totti e l'addio all'amato papà Enzo @OfficialASRoma #FrancescoTotti @LaStampa - ravenxhzz : ho scritto il poema per la mia rav. finalmente ho trovato le 'forze' per dirle addio l'ultima volta. non penso amer… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio l’amato Morto Giuseppe Guarino, il giurista per una vita al servizio dello Stato Corriere della Sera