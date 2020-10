Accordo su legge di Bilancio da 40 mld da inviare a Bruxelles: proroga della Cig straordinaria e blocco licenziamenti (Di sabato 17 ottobre 2020) Via libera anche all'assegno unico per i figli a partire da aprile, sostegno del turismo e del settore della ristorazione. 23 miliardi in deficit e 17 attraverso la prima tranche del Recovery fund Leggi su tg.la7 (Di sabato 17 ottobre 2020) Via libera anche all'assegno unico per i figli a partire da aprile, sostegno del turismo e del settoreristorazione. 23 miliardi in deficit e 17 attraverso la prima tranche del Recovery fund

Ultime Notizie dalla rete : Accordo legge Il governo olandese vuole estendere la legge sull’eutanasia ai bambini Il Post Speciale difesa: Giappone-Usa: al via negoziati per un nuovo accordo di condivisione costi

e l’intenzione di Tokyo di approntare la legge di bilancio per il prossimo anno fiscale entro la fine di dicembre, i due paesi alleati potrebbero optare per un accordo provvisorio valido un solo anno.

Assegno unico, proroga cig e compromesso sulle cartelle (stop pignoramenti): le misure della Manovra

Aiuti anti-crisi, ammortizzatori, cartelle esattoriali. È l'accordo di massima trovato nella maggioranza sulla prossima manovra. Che potrebbe essere spacchettata con un decreto ...

