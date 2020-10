Abiti in maglia | il bello dell’autunno

(Di sabato 17 ottobre 2020) Si può immaginare qualcosa di più morbido, confortante, caldo e rassicurante di un abito in maglia di lana? Difficilmente. Ecco perché i knit dress, il prossimo inverno, si candidano a conquistare un posto speciale nel guardaroba di ogni donna che voglia coniugare stile e comfort. Agnona Autunno-inverno 2020-21, foto Gorunway.

Il vestito più caldo e rassicurante dell'autunno è quello di lana, o meglio ancora in cashmere. Semplice, morbido e fubissimo: basta quello per essere vestite da capo a piedi (e per combattere il fred ...Di sicuro ti sarà capitato di trovare la scritta Modal nel retro di un capo, su un’etichetta di un abito, di una maglia o di un ...