A Pineto oggi l’inaugurazione di SLM Sound Light Music | Accademia diretta da Sylvia Pagni

(Di sabato 17 ottobre 2020) TERAMO – Viene inaugurata a(Teramo)17 ottobre 2020, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, l’dello Spettacolo S.L.M. (), presso Contrada Cannuccia 1, un centro per “creativi” che desiderano avvicinarsi professionalmente al mondo dello spettacolo. L’, con sede operativa in, dà l’opportunità ai propri allievi di sviluppare la loro creatività grazie all’affiancamento e alla docenza di insigni professionisti nel campo dello spettacoloale e teatrale. Nel campo dell’immagine saranno formati video maker con il supporto di tecnici che operano con reti televisive nazionali. In campoale saranno ...

vesuvianonews : Sono passati 224 giorni dall'ultima partita ufficiale della Gis Pallavolo Ottaviano. Era l'8 Marzo a Modica. Da que… -

Ultime Notizie dalla rete : Pineto oggi

ekuonews.it

Decima Tappa per il Giro d'Italia, oggi in Abruzzo da Lanciano (Chieti) a Tortoreto (Teramo), un tratto che si intreccia in parte con la 'Bike to coast' (https://abruzzoturismo. (ANSA) ...Notaresco (al 2°successo esterno di fila) travolge (0--3) a domicilio Agnonese (al 3°ko consecutivo) che resta l'unica squadra del torneo ancora al palo (0 punti) ed a secco di gol segnati.