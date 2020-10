A Dubai lo scatto che da speranza all’intero pianeta

(Di sabato 17 ottobre 2020) Un’immagine tenera ed inattesa, che dae voglia di vivere alintero. Presagio commuovente di ciò che tutti ci auguriamo possano essere i prossimi tempi. Bimbo mascherina (Leggo)Un’immagine arrivata all’improvviso, inattesa, per niente cercata, qualcosa che semplicemente è avvenuto. Siamo a, dove il dottor Samer Cheaib sta facendo partorire una donna nel suo ospedale. Il piccolo viene alla luce, e spontaneamente si attacca alla mascherina dell’uomo, suscitando subito l’attenzione di tutta la sala operatoria, quasi commossa da quel gesto tanto naturale quanto estremamente simbolico. Il medico posta l’immagine su Instagram, ed è subito tam tam di commenti, condivisioni ed apprezzamenti. L’immagine fa il giro del mondo e nel giro di pochi ...

Ultime Notizie dalla rete : Dubai scatto

Corriere Adriatico

La speranza in uno scatto. In questa fotografia un bambino appena nato si aggrappa alla mascherina del dottor Samer Cheaib che lo ha aiutato a nascere. Lo scatto arriva da Dubai dove Cheaib tiene tra.L’australiano Lucas Herbert è il nuovo leader con 131 (66 65, -11) colpi dell’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, secondo torneo stagionale delle Rolex Series che ha quale teatro il The Renai ...