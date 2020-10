A Catanzaro Lido e Bologna i bar aprono dopo mezzanotte. Sfruttato un vuoto legislativo (Di sabato 17 ottobre 2020) Bar aperti dopo mezzanotte a Catanzaro Lido e Bologna. Sfruttato un vuoto legislativo. ROMA – Una ‘falla’ nel dpcm del 13 ottobre ha consentito ad alcuni di bar di Catanzaro Lido e Bologna di aprire dopo mezzanotte. Come precisato dal Corriere della Sera, nel provvedimento non è precisato l’orario di riapertura dei locali e, per questo, i titolari hanno deciso di aggirare il provvedimento. Bar di Bologna aperto dopo mezzanotte “Causa Dpcm del 13/10/2020 chiuderemo alle 24 e riapriremo all’1“. La frase è scritta su uno dei cartelli del Mavit Bar, locale che ... Leggi su newsmondo (Di sabato 17 ottobre 2020) Bar apertiun. ROMA – Una ‘falla’ nel dpcm del 13 ottobre ha consentito ad alcuni di bar didi aprire. Come precisato dal Corriere della Sera, nel provvedimento non è precisato l’orario di riapertura dei locali e, per questo, i titolari hanno deciso di aggirare il provvedimento. Bar diaperto“Causa Dpcm del 13/10/2020 chiuderemo alle 24 e riapriremo all’1“. La frase è scritta su uno dei cartelli del Mavit Bar, locale che ...

