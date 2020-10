5 fumetti con storie lgbt+ da leggere (Di sabato 17 ottobre 2020) Con le sue due prime graphic novel, Josephine Yole Signorelli, in arte fumettibrutti, ha saputo affermarsi come una dei nuovi autori più promettenti sulla scena del fumetto alternativo italiano. La sua interpretazione del poster di Lucca Comics & Games 2020, uno dei primi 11 poster iniziali ideati da altrettanti dreamers del mondo dei comics e parte dell’iniziativa Lucca Changes, ha suscitato scalpore e una pioggia di critiche transfobiche sui social network per la rappresentazione di una supereroina trans in tuta attillata. C’è quindi grande aspettativa per la nuova opera di fumettibrutti, Anestesia, in uscita il 29 ottobre per Feltrinelli Comics (144 pp, 16 euro). Si tratta della seconda parte di un percorso autobiografico con il quale l’autrice racconta sé stessa e la difficile transizione verso la ... Leggi su wired (Di sabato 17 ottobre 2020) Con le sue due prime graphic novel, Josephine Yole Signorelli, in artebrutti, ha saputo affermarsi come una dei nuovi autori più promettenti sulla scena del fumetto alternativo italiano. La sua interpretazione del poster di Lucca Comics & Games 2020, uno dei primi 11 poster iniziali ideati da altrettanti dreamers del mondo dei comics e parte dell’iniziativa Lucca Changes, ha suscitato scalpore e una pioggia di critiche transfobiche sui social network per la rappresentazione di una supereroina trans in tuta attillata. C’è quindi grande aspettativa per la nuova opera dibrutti, Anestesia, in uscita il 29 ottobre per Feltrinelli Comics (144 pp, 16 euro). Si tratta della seconda parte di un percorso autobiografico con il quale l’autrice racconta sé stessa e la difficile transizione verso la ...

Si tratta della seconda parte di un percorso autobiografico con il quale l’autrice racconta sé stessa e la difficile transizione verso la propria vera identità, contro le convenzioni e le ansie ...

