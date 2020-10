32° Premio Bellisario: Laura Chimenti premia le «Donne che fanno la differenza» (Di sabato 17 ottobre 2020) Laura Chimenti e Lella Golfo “Come si può parlare del Rinascimento di un Paese che vuole cambiare senza la presenza delle Donne? Le Donne portano la loro visione, la loro cultura e il loro mondo. Se vogliamo cambiare, dobbiamo farlo insieme alle Donne”. Con queste parole Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa Bellisario, ha presentato durante la conferenza stampa svoltasi a viale Mazzini la 32ª edizione del Premio Marisa Bellisario, storico appuntamento che dal 1989 riconosce, valorizza e premia il talento delle Donne nei vari ambiti sociali e lavorativi. La premiazione, avvenuta il 15 ottobre presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, sarà ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 17 ottobre 2020)e Lella Golfo “Come si può parlare del Rinascimento di un Paese che vuole cambiare senza la presenza delle? Leportano la loro visione, la loro cultura e il loro mondo. Se vogliamo cambiare, dobbiamo farlo insieme alle”. Con queste parole Lella Golfo, Presidente della Fondazione Marisa, ha presentato durante la conferenza stampa svoltasi a viale Mazzini la 32ª edizione delMarisa, storico appuntamento che dal 1989 riconosce, valorizza eil talento dellenei vari ambiti sociali e lavorativi. Lazione, avvenuta il 15 ottobre presso gli Studi Rai Fabrizio Frizzi di Roma, sarà ...

