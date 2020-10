Zingaretti: risorse Unione Europea vanno indirizzate su mobilità e connessione (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Digitale e mobilita’. Sono i due assi della Roma e del Lazio del futuro secondo il presidente della Regione, Nicola Zingaretti che, parlando in occasione dell’evento ‘Next Generation’ al Talent Garden ha indicato agli ‘innovatori’ “cosa bisogna fare in questo territorio grazie all’opportunita’ di queste risorse europee”. Zingaretti ha ricordato che di oltre 2.700 anni di storia di Roma, “le strade sono cio’ che ancora usiamo della Roma imperiale ed e’ incredibilmente collegato alla storia moderna. E’ cambiato tutto in oltre 2.700 anni ma ancora oggi ci muoviamo sulla Salaria, sulla Tiburtina, sull’Ostiense ecc.” “Quindi credo che in questo territorio dovremo dedicare e indirizzare questa stagione di investimenti su ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – Digitale e mobilita’. Sono i due assi della Roma e del Lazio del futuro secondo il presidente della Regione, Nicolache, parlando in occasione dell’evento ‘Next Generation’ al Talent Garden ha indicato agli ‘innovatori’ “cosa bisogna fare in questo territorio grazie all’opportunita’ di questeeuropee”.ha ricordato che di oltre 2.700 anni di storia di Roma, “le strade sono cio’ che ancora usiamo della Roma imperiale ed e’ incredibilmente collegato alla storia moderna. E’ cambiato tutto in oltre 2.700 anni ma ancora oggi ci muoviamo sulla Salaria, sulla Tiburtina, sull’Ostiense ecc.” “Quindi credo che in questo territorio dovremo dedicare e indirizzare questa stagione di investimenti su ...

