Zidane | “Sono stato sincero con Borja Mayoral Ora siamo questi e lottiamo”

Borja Mayoral sarà in prestito per due stagioni alla Roma. Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha affrontato la questione in conferenza stampa: "Io parlo sempre con i miei giocatori, ma sono cose private. Non dico pubblicamente ciò di cui parlo con loro. Quello che conta è essere sincero. Poi tutti possono dire quello che vogliono, non entro nel merito. Adesso siamo questi e con questo gruppo andiamo a lottare e combattere. Mi interessa solo questo. Per il resto non parlo di cosa dico con i giocatori, perché sono cose personali".

