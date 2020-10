Yari Carrisi condannato in tribunale: ecco cos’ha detto su Barbara d’Urso (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il figlio di Al Bano e Romina Power, Yari Carrisi, è stato dichiarato colpevole e condannato dal tribunale per aver augurato la morte alla conduttrice Barbara d’Urso. “La d’Urso deve morire”. Non aveva usato mezzi termini Yari Carrisi sul suo profilo Instagram, con una “storia” datata 21 aprile scorso rivolta contro la nota conduttrice Barbara … L'articolo Yari Carrisi condannato in tribunale: ecco cos’ha detto su Barbara d’Urso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il figlio di Al Bano e Romina Power,, è stato dichiarato colpevole edalper aver augurato la morte alla conduttriced’Urso. “La d’Urso deve morire”. Non aveva usato mezzi terminisul suo profilo Instagram, con una “storia” datata 21 aprile scorso rivolta contro la nota conduttrice… L'articoloincos’hasud’Urso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

