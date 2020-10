Yari Carrisi colpevole: tribunale lo condanna per l’attacco alla D’Urso (Di venerdì 16 ottobre 2020) Yari Carrisi colpevole, è questa la decisione del tribunale che ha condannato il figlio di Albano e Romina Power per le parole usate contro Barbara D’Urso. Foto da Instagram: @YaripowerE’ una notizia davvero dell’ultima ora quella che sta riempiendo le pagine della cronaca e che riguarda la querelle iniziata qualche mese fa tra la conduttrice Mediaset e il figlio di Albano e Romina Power. Il tutto è da ricondursi al periodo di lockdown, quando il giovane che in passato è stato legato sentimentalmente a Naike Rivelli ha augurato la morte alla padrona di casa di Pomeriggio Cinque tramite social, dividendo il mondo del web. Oggi è arrivata la sentenza che non lascia più alcun dubbio sulla gravità ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 ottobre 2020), è questa la decisione delche hato il figlio di Albano e Romina Power per le parole usate contro Barbara D’Urso. Foto da Instagram: @powerE’ una notizia davvero dell’ultima ora quella che sta riempiendo le pagine della cronaca e che riguarda la querelle iniziata qualche mese fa tra la conduttrice Mediaset e il figlio di Albano e Romina Power. Il tutto è da ricondursi al periodo di lockdown, quando il giovane che in passato è stato legato sentimentalmente a Naike Rivelli ha augurato la mortepadrona di casa di Pomeriggio Cinque tramite social, dividendo il mondo del web. Oggi è arrivata la sentenza che non lascia più alcun dubbio sulla gravità ...

