World Food Day | Syngenta celebra gli eroi della filiera agroalimentare

Roma, 16 ott. - (Adnkronos) - 'Coltivare, nutrire, preservare. Insieme'. E' questo il tema del World Food Day, la giornata mondiale dell'alimentazione promossa e istituita dalla Fao, che si celebra oggi. La crisi sanitaria globale del Covid-19 è stata un'occasione per riflettere sulle cose che ci stanno veramente a cuore e sulle nostre esigenze essenziali. Questo periodo di incertezze ha fatto riaccendere in molti di noi l'apprezzamento per qualcosa che spesso diamo per scontato e che molti non possono permettersi: il cibo. In un momento come questo è più importante che mai riconoscere la necessità di sostenere i nostri eroi dell'alimentazione (agricoltori e operatori lungo l'intera filiera alimentare) che ci garantiscono che gli alimenti arrivino dai campi alle nostre tavole ...

