We are who we are, le anticipazioni della seconda puntata (Di venerdì 16 ottobre 2020) We are who we are è la serie Sky diretta da Luca Guadagnino e in onda ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic. Questa sera, 16 ottobre 2020, tornano le avventure di Fraser e Caitlin. Ecco le anticipazioni della seconda puntata, con gli episodi 3 e 4. Tutto quello che c'è da sapere sulla serie anticipazioni Nel primo dei due episodi in onda stasera, Fraser e Caitlin iniziano a trascorrere parecchio tempo insieme, Parlano di loro stessi, della loro sessualità e dell'identità di genere. Fraser spiega anche a Caitlin cosa voglia dire essere transgender. Intanto Richard, il padre di Caitlin, nota l'amicizia tra i due e non gradisce molto la cosa. Così come Danny, che continua a chiedere alla madre informazioni sul ...

