Voto Senato a 18enni, stop alla legge. Quattro milioni di ragazzi traditi dalla politica (Di venerdì 16 ottobre 2020) La riforma costituzionale era già al terzo passaggio in Aula, ma Pd e Italia Viva ora chiedono "un momento di riflessione". Sullo sfondo le tensioni nella maggioranza e l'ipotesi di un rimpasto di ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) La riforma costituzionale era già al terzo passaggio in Aula, ma Pd e Italia Viva ora chiedono "un momento di riflessione". Sullo sfondo le tensioni nella maggioranza e l'ipotesi di un rimpasto di ...

Mov5Stelle : Noi abbiamo sempre agito con lealtà e rispetto dei patti, cosa che è mancata oggi, da parte di Italia Viva, sul vot… - massimobitonci : ??Slitta l’esame alla Camera della pdl voto 18enni per il Senato, semplicemente perché LA MAGGIORANZA NON C’È PIÙ!!! - marcodimaio : Riformare la Costituzione è necessario. Per farlo, però, servono numeri, disegno complessivo e dialogo con l'opposi… - riccardogguerra : @mfonthenet @lageloni La composizione numerica del senato è completamente diversa da quella dalla camera, ed anche… - tal_Marco : RT @rosadineve: Per abbassare l'età del voto al Senato a18enni è richiesta modifica costituzionale da approvare in maggioranza assoluta Il… -