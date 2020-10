Virus | pronta la mossa del governo L' Italia verso il coprifuoco dalle 22

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L'emergenza Coronasta per rimettere l'in ginocchio. Troppo grande l'evidenza dei numeri, con il vantaggio che questa volta si può guardare il comportamento degli altri Paesi occidentali. Proprio per questo - si legge sul Corriere della Sera - il premier Giuseppe Conte sta seriamente valutando l'ipotesi di introdurre anche inil, tutti a casa alle ore 22 è la soluzione più probabile per far fronte al la diffusione esponenziale della malattia. Segui su affarni.it