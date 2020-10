Vincenzo De Luca: “Coprifuoco alle 22 per Halloween, immensa idiozia e stupida americanata” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nell’ultimo fine settimana di ottobre noi chiuderemo tutto alle 22. E’ il fine settimana di Halloween, questa immensa idiozia, questa stupida americanata che abbiamo importato anche nel nostro Paese. Halloween è un monumento all’imbecillità”. Queste le parole del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, che promette dunque una stretta nella regione amministrata nella sera di Halloween, ritenuta una festività stupida dal presidente: “Siccome dobbiamo fare i conti con la realtà e sento che si stanno già preparando a fare le feste, dalle 22 del fine settimana di ottobre si chiude tutto e sarà il coprifuoco. Non ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Nell’ultimo fine settimana di ottobre noi chiuderemo tutto22. E’ il fine settimana di, questa, questaamericanata che abbiamo importato anche nel nostro Paese.è un monumento all’imbecillità”. Queste le parole del governatore della regione CampaniaDe, che promette dunque una stretta nella regione amministrata nella sera di, ritenuta una festivitàdal presidente: “Siccome dobbiamo fare i conti con la realtà e sento che si stanno già preparando a fare le feste, d22 del fine settimana di ottobre si chiude tutto e sarà il coprifuoco. Non ...

