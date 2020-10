VIDEO Giro d’Italia 2020, highlights tredicesima tappa. Diego Ulissi trionfa, Almeida 2°: la maglia rosa guadagna l’abbuono (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi è andata in scena la tredicesima tappa del Giro d’Italia 2020, una frazione di 192 km con partenza a Cervia e arrivo a Monselice. Si è partiti dall’Emilia-Romagna e si è giunti in Veneto, alla vigilia di un weekend di fuoco con la Cronometro del Prosecco e l’arrivo in salita a Piancavallo. Le due brevi ascese conclusive hanno incendiato la corsa, gli uomini di classifica sono rimasti insieme in un piccolo drappello che si è giocato la vittoria. A imporsi è stato Diego Ulissi, al secondo successo in questa Corsa rosa. Alle sue spalle la maglia rosa Joao Almeida, capace così di conquistare sei secondi su tutti gli altri big. Ora il portoghese ha 40” ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Oggi è andata in scena ladeld’Italia, una frazione di 192 km con partenza a Cervia e arrivo a Monselice. Si è partiti dall’Emilia-Romagna e si è giunti in Veneto, alla vigilia di un weekend di fuoco con la Cronometro del Prosecco e l’arrivo in salita a Piancavallo. Le due brevi ascese conclusive hanno incendiato la corsa, gli uomini di classifica sono rimasti insieme in un piccolo drappello che si è giocato la vittoria. A imporsi è stato, al secondo successo in questa Corsa. Alle sue spalle laJoao, capace così di conquistare sei secondi su tutti gli altri big. Ora il portoghese ha 40” ...

giroditalia : ???? @NarvaezJho wins in Cesenatico! ???? @NarvaezJho vince a Cesenatico! #Giro - giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : Teamwork, precision and power. The Last Km of @ArnaudDemare in Rimini: What a Sprint. Lavoro di squadra, tempismo… - giancalsp : RT @zaiapresidente: ???? A Monselice (Padova) per l’arrivo del #giroditalia! @giroditalia @Gazzetta_it #Giro - ABRUZZOLIVETV : #Lanciano. Speciale #Giro2020 #giroditalia . #sport , #colori, #passione. A cura di -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Giro Giro d'Italia oggi, il video del passaggio a Fratta Terme il Resto del Carlino Alfa Romeo e Eberhard & Co.: per i 110 del Biscione un cronografo da collezione [FOTO e VIDEO]

Se poi parliamo di cronografi, da sempre utilizzati nel mondo delle competizioni per cronometrare il tempo sul giro, l’affinità si alza ulteriormente. Proprio al mondo delle corse, in particolare allo ...

Il video "Einstein" di Gabbani girato a Palazzo Chigi ad Ariccia

(askanews) - È uscito il video di "Einstein", nuovo singolo di Francesco Gabbani, estratto dall'ultimo lavoro "Viceversa" (BMG) che il cantautore presenta ora in una versione inedita, un'emozionante ...

Se poi parliamo di cronografi, da sempre utilizzati nel mondo delle competizioni per cronometrare il tempo sul giro, l’affinità si alza ulteriormente. Proprio al mondo delle corse, in particolare allo ...(askanews) - È uscito il video di "Einstein", nuovo singolo di Francesco Gabbani, estratto dall'ultimo lavoro "Viceversa" (BMG) che il cantautore presenta ora in una versione inedita, un'emozionante ...