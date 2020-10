Vicesindaco di Azzano ricoverato a New York per Covid: "Ecco cosa è successo" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Valentina Dardari Il conto finale è stato di 100mila dollari per 17 giori di ricovero. “Hamburger e patatine fritte, e pizza con il ketchup in terapia intensiva. Non potevo mangiarli, ho perso 12 chili” Terribile avventura quella vissuta dal Vicesindaco di centrodestra ad Azzano San Paolo, Francesco Persico, ricoverato a New York per coronavirus. Come riportato da Il Corriere, il primo cittadino del comune in provincia di Bergamo, benché confuso a causa della febbre a 41, si rendeva perfettamente conto di trovarsi in una stanza d’albergo nella Grande Mela. Il racconto del Vicesindaco di Azzano Ricorda molti particolari di quel giorno, la corsa all’ospedale Mount Sinai West, i due infermieri del 911 bardati con tute, ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Valentina Dardari Il conto finale; stato di 100mila dollari per 17 giori di ricovero. “Hamburger e patatine fritte, e pizza con il ketchup in terapia intensiva. Non potevo mangiarli, ho perso 12 chili” Terribile avventura quella vissuta daldi centrodestra adSan Paolo, Francesco Persico,a Newper coronavirus. Come riportato da Il Corriere, il primo cittadino del comune in provincia di Bergamo, benché confuso a causa della febbre a 41, si rendeva perfettamente conto di trovarsi in una stanza d’albergo nella Grande Mela. Il racconto deldiRicorda molti particolari di quel giorno, la corsa all’ospedale Mount Sinai West, i due infermieri del 911 bardati con tute, ...

