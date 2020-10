Vicesindaco di Azzano ricoverato 17 giorni a New York per Covid, conto da 100.000 dollari (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, il racconto del Vicesindaco di Azzano: ricovero a New York per il Covid, conto da 100.000 dollari. Ha fatto in poche ore il giro della rete il racconto del Vicesindaco di Azzano San Paolo, ricoverato a New York per Covid e costretto a fare letteralmente i conti con un conto da 100.000 dollari per le prestazioni sanitarie. Francesco Persico era partito per New York per motivi di lavoro, invece la sua trasferta si è trasformata in un dramma. I primi sintomi, poi la febbre a quaranta, il ricovero a migliaia di chilometri di distanza dalla sua famiglia, la paura di non ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Coronavirus, il racdeldi: ricovero a Newper ilda 100.000. Ha fatto in poche ore il giro della rete il racdeldiSan Paolo,a Newpere costretto a fare letteralmente i conti con unda 100.000per le prestazioni sanitarie. Francesco Persico era partito per Newper motivi di lavoro, invece la sua trasferta si è trasformata in un dramma. I primi sintomi, poi la febbre a quaranta, il ricovero a migliaia di chilometri di distanza dalla sua famiglia, la paura di non ...

ilgiornale : Il vicesindaco di Azzano all'inizio dell'emergenza era negli Stati Uniti per lavoro, dove è stato ricoverato per co… - elisadalbosco : Azzano, vicesindaco ricoverato a New York per Covid: «Conto di 100 mila dollari per 17 giorni» -… - Gingembro2 : RT @janavel7: Ringraziare ogni giorno il nostro Servizio Sanitario Nazionale (nonostante tutto). Ricoverato diciassette giorni per Covid a… - DavidCUnger : Azzano, vicesindaco ricoverato a New York per Covid: «Conto di 100 mila dollari per 17 giorni» - Lcungi : RT @janavel7: Ringraziare ogni giorno il nostro Servizio Sanitario Nazionale (nonostante tutto). Ricoverato diciassette giorni per Covid a… -