Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2020 ore 17 | 45

(Di venerdì 16 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 16 OTTOBREORE 17:35 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE, IN CARREGGIATA ESTERNA TRA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE-SUD, IL TRAFFICO NON ACCENNA A MIGLIORARE CONFERMANDOSI CONGESTIONATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE, MENTRE, IN CARREGGATA INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA E, PROSEGUENDO SUL QUADRANTE, TRA NOMENTANA E PRENESTINA; SULL’AUTOSTRADA A1-NAPOLI PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI; PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA; SULLA ...