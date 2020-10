Vertice Ue duro su negoziato su bilancio con Europarlamento

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 17 ottobre 2020) La discussione fra i leader dell'Ue al Consiglio europeo di giovedì e ieri a Bruxelles ha chiarito che nelin corso con il Parlamento europeo sul quadro pluriennale di2021-2027, non c'è margine per incrementare gli impegni di spesa in modo da non ridurre i finanziamenti a programmi-faro come "Horizon" (ricerca) ed Erasmus, come invece vorrebbero gli eurodeputati. Non c'è alcun appetito fra i leader per riaprire l'accordo da 1.800 miliardi sule sul Recovery Fund, che era statoal Consiglio europeo di luglio per quattro giorni e tre notti. Ma non è escluso che si trovi qualche "soluzione tecnica" immaginativa per riuscire ad aumentare comunque la dotazione finanziaria di alcuni programmi-faro, come ha suggerito ieri sera il premier italiano Giuseppe ...