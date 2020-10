Verona, rintracciati i genitori del bambino abbandonato (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono stati identificati e rintracciati dai carabinieri i genitori del bambino di 4 mesi abbandonato l'altra notte a Verona in strada. Si tratta di una coppia originaria della Romania, da un anno in Italia. La madre ha 34 anni, il padre 30. I due genitori sono stati individuati grazie alla segnalazione di una connazionale che li ospitava. Famiglia in precaria situazione economica Il bimbo, il loro primo figlio, è nato lo scorso luglio. Stando a quanto emerso, la coppia si trova in una precaria situazione economica, e inizialmente aveva ricevuto aiuto da una conoscente. L'indigenza li avrebbe probabilmente indotti a prendere la decisione di abbandonare il bambino. Come scrive l'Arena, i due genitori dovranno rispondere dell’accusa di ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sono stati identificati edai carabinieri ideldi 4 mesil'altra notte ain strada. Si tratta di una coppia originaria della Romania, da un anno in Italia. La madre ha 34 anni, il padre 30. I duesono stati individuati grazie alla segnalazione di una connazionale che li ospitava. Famiglia in precaria situazione economica Il bimbo, il loro primo figlio, è nato lo scorso luglio. Stando a quanto emerso, la coppia si trova in una precaria situazione economica, e inizialmente aveva ricevuto aiuto da una conoscente. L'indigenza li avrebbe probabilmente indotti a prendere la decisione di abbandonare il. Come scrive l'Arena, i duedovranno rispondere dell’accusa di ...

