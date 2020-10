Verona-Genoa: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 16 ottobre 2020) Terminata la sosta delle nazionali torna in campo la Serie A. Verona e Genoa si affronteranno nel monday night di lunedì 19 ottobre. Tante le positività per gli uomini di Maran che sarà dunque costretto ad un profondo turnover. Più semplice la situazione in casa Verona. Juric si presenta con la rosa a disposizione e forte dei sei punti totalizzati nelle prime 3 partite. Le scelte del Verona Juric riparte dal suo canonico 3-4-2-1. Davanti al confermato Silvestri, difesa a tre con Empereur, Ceccherini e Di Marco. A centrocampo, Veloso e Tameze, esperienza e gioventù, avranno il compito di cucire il gioco per favorire gli inserimenti degli esterni, Faraoni da una parte e Zaccagni dall’altra. Lazovic agirà nel classico ruolo di mezz’ala, con licenza di affiancare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) Terminata la sosta delle nazionali torna in campo la Serie A.si affronteranno nel monday night di lunedì 19 ottobre. Tante le positività per gli uomini di Maran che sarà dunque costretto ad un profondo turnover. Più semplice la situazione in casa. Juric si presenta con la rosa a disposizione e forte dei sei punti totalizzati nelle prime 3 partite. Le scelte delJuric riparte dal suo canonico 3-4-2-1. Davanti al confermato Silvestri, difesa a tre con Empereur, Ceccherini e Di Marco. A centrocampo, Veloso e Tameze, esperienza e gioventù, avranno il compito di cucire il gioco per favorire gli inserimenti degli esterni, Faraoni da una parte e Zaccagni dall’altra. Lazovic agirà nel classico ruolo di mezz’ala, con licenza di affiancare ...

