Verona | bimbo abbandonato | rintracciati e denunciati i genitori

Un bambino di 3 mesi era stato abbandonato sul ciglio della strada lo scorso mercoledì 14 ottobre. Oggi sono stati rintracciati i suoi genitori. Lo scorso mercoledì 14 ottobre a Verona, in via Golosine un uomo che stava andando a lavoro in bici ha sentito il pianto di un bambino; era stato abbandonato sul selciato … L'articolo proviene da .

