Vecchioni: “Così si falsa il campionato, seguirò il derby senza entusiasmo” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il cantante Roberto Vecchioni, noto tifoso dell’Inter, ha parlato dell’imminente derby di Milano in un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”: “A mio avviso sarà un derby ridicolo. senza tifosi non ha senso, non penso né al risultato né al migliore in campo. Giocando l’andata senza pubblico e il ritorno con lo stadio aperto si falsa il campionato. Guarderò la partita da casa ma la seguirò senza entusiasmo. Ho perso la gioia per tante cose nell’ultimo periodo. Ovviamente spero che vinca l’Inter, ma questo derby avrà un sapore diverso“. Leggi su sportface (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il cantante Roberto, noto tifoso dell’Inter, ha parlato dell’imminentedi Milano in un’intervista concessa a “La Gazzetta dello Sport”: “A mio avviso sarà unridicolo.tifosi non ha senso, non penso né al risultato né al migliore in campo. Giocando l’andatapubblico e il ritorno con lo stadio aperto siil. Guarderò la partita da casa ma la seguiròentusiasmo. Ho perso la gioia per tante cose nell’ultimo periodo. Ovviamente spero che vinca l’Inter, ma questoavrà un sapore diverso“.

luigi_dsp : RT @fcin1908it: Vecchioni: 'Derby ridicolo, così il campionato è falsato! Seguirò la partita senza entusiasmo' - - oraeraora : RT @fcin1908it: Vecchioni: 'Derby ridicolo, così il campionato è falsato! Seguirò la partita senza entusiasmo' - - fcin1908it : Vecchioni: 'Derby ridicolo, così il campionato è falsato! Seguirò la partita senza entusiasmo' -… - donvitorap : RT @donvitorap: ?? Mio padre mi insegnò che tra un disco e l'altro non devi mai star con mani in mano ma fare bagutella ossia in barese seco… - donvitorap : ?? Mio padre mi insegnò che tra un disco e l'altro non devi mai star con mani in mano ma fare bagutella ossia in bar… -

Ultime Notizie dalla rete : Vecchioni “Così Intervista al tecnico del Frosinone Pasquale Marino tra calcio e vita privata ciociariaoggi.it