Varese, vaccino antinfluenzale: l'Ats raddoppia le dosi

Varese, 16 ottobre 2020 - Inizieranno lunedì le vaccinazioni antinfluenzali in provincia . Lo ha comunicato Ats Insubria presentando le date e le modalità della campagna 2020/2021, che si preannuncia ...

umanistranieri : - Angela23763271 : @VincenzoFerro3 Abito vicino a Varese, vorrei fare il vaccino antinfluenzale e mi hanno detto che I vaccini non ci sono ancora. - LSquame : @fattoquotidiano la ditta in cui lavora una conoscete in prov di Varese ha chiesto a me se conoscevo qualcuno a cui… - miia_2018 : Vaccino antinfluenzale: adesione operatori sanitari Insubria: 100%! ?? A Varese gli appecoronati al regime sempre n.… -

VARESE - Mai come quest'anno era attesa, mai come quest'anno è importante sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. Ecco allora che l'Asst Sette laghi annuncia l'inizio della somministrazione dei v ...

Vaccinazioni anti-influenzali, si inizia lunedì 19 ottobre

SARONNO / VARESE / COMO – L’Organizzazione mondiale della sanità individua quale obiettivo primario della campagna di vaccinazione antinfluenzale la prevenzione delle forme gravi e ...

