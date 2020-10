Valentino Rossi positivo al Covid | “Il nervoso non mi è passato Ho cominciato a star male…”

Leggi su golssip

(Di venerdì 16 ottobre 2020)dovrà guardare da casa il Gp di Aragon. Il pilota italiano è infatti risultatoal coronavirus. All’indomani della notizia della sua positività al virus,ha rilasciata un'intervista a Radio Deejay: "Ilnon mi è. Poi stavo guardando le prove, li vedo che girano in pista… Ci sono 5 gradi ad Aragon, in queste condizioni non è bello andare in moto. La pista ha poco grip, le gomme non si scaldano, devi cercare di portarle in temperatura, quasi non dà gusto".caption id="attachment 65671" align="aligncenter" width="1024" Getty Images/captionracconta poi com'è arrivata la positività e i sintomi: "Ho fatto il tampone classico che bisogna fare ...